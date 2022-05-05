Bir örgüt sahte kimlik çıkararak diğeri ise kişisel bilgileri ele geçirerek insanların parasını çalıyordu. İki örgüt hakkında hazırlanan iddianame nasıl ortak çalıştıklarını ortaya çıkardı.

Şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca detaylı bir soruşturma başlatıldı. Delil ve tespitler toplandı ve 219 sayfalık iddianame hazırlandı

İddianameye göre, dolandırıcılık örgütlerinden biri bir nüfus müdürlüğü görevlisi ile iş birliği yapıyordu. Bu kişiden elde edilen bilgilerle sahte sürücü belgeleri çıkarıyor ve bu belgelerle de başkalarının üzerine kayıtlı telefon hatlarını üstlerine geçiriliyorlardı.

Bu sayede o hatların gerçek sahiplerinin banka hesaplarına erişiyorlardı.

Telefon ya da internet bankacılığı aracılığıyla soygunlar gerçekleşti

Önce hesaptaki miktarı aktardılar. Sonra altın hesaplarını bozdurup onları da çektiler. Daha sonrasında mağdurlar adına kredi çektiler.

İkinci örgüt ise daha bilindik yöntemlere başvuruyordu. Telefonla aradıkları kişilerin kişisel bilgilerini ele geçiriyor ve hesaplarını boşaltıyorlardı.

İki örgütün ortak noktası her iki yapıda da yardımcı pozisyonunda bulunan Önder kod isimli şüpheliydi.

Bu kişi bir örgütün elde ettiği kişisel ya da banka bilgilerini diğeriyle paylaşarak çift taraflı kazanç elde ediyordu.

İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle her iki örgütün üyesi olduğundan şüphelenilen 85 kişinin yargılanmasına başlanacak.