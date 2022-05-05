Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mağarada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Gülnar ilçesinde, deniz kenarındaki mağarada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde Sefa Civelek, Özge Yörük, Deniz Balcı ve Burçin Köse, ilçedeki Yanışlı Mağarası'na gitti.
Burada bir süre vakit geçiren 4 kişi, deniz kenarındaki mağarada su seviyesinin yükselmesi ve dalgaların şiddetini arttırması nedeniyle mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik, AFAD ve AKUT Mersin ekipleri sevk edildi.
Çalışma başlatan ekipler, 3 kişiyi mağaranın üst kısmından uzatılan ip yardımıyla yaklaşık 40 metre yukarıya çekerek kurtardı.
Mahsur kalanlardan biri de sahil güvenlik ekiplerince kıyıdan kurtarıldı.
Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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