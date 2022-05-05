Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da sosyal medya dolandırıcılığı operasyonu: 4 tutuklama
[Fotoğraf: TRT Haber ]
Adana'da ele geçirdikleri sosyal medya hesapları üzerinden 4 kişiyi 257 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Adana'da Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, bir kişinin sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan şüpheli tarafından "yüksek kazançlı yatırım" vaadiyle dolandırıldığını haber vermesi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları araştırmayla, 5 kişilik grubun başkalarına ait sosyal medya hesapları üzerinden 4 kişiyi 257 bin lira dolandırdığını tespit etti.
Bunun üzerine belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 5 zanlı yakalandı. Adreslerde 20 banka kartı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Etiketler: Adana Sosyal Medya Dolandırıcılık Siber Suçlar
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