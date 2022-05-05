Adana'da Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, bir kişinin sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan şüpheli tarafından "yüksek kazançlı yatırım" vaadiyle dolandırıldığını haber vermesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları araştırmayla, 5 kişilik grubun başkalarına ait sosyal medya hesapları üzerinden 4 kişiyi 257 bin lira dolandırdığını tespit etti.

Bunun üzerine belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 5 zanlı yakalandı. Adreslerde 20 banka kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.