Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 06:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye’de bir düğünde 'maganda kurşunu' can aldı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, bir düğünde "maganda kurşunu" isabet eden zurna sanatçısı hayatını kaybetti.
Kesikkeli köyünde bir evin bahçesinde düzenlenen düğünde, silahla havaya rastgele ateş açılması sonucu sahnedeki 40 yaşındaki zurna sanatçısı Emre Tıptaş yaralandı.
Çevredekilerce Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürülen Tıptaş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Osmaniye
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