Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 05:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil bahçeye düştü: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 4 metre yüksekten bahçeye devrildi.
Alınan bilgilere göre, Atatürk Bulvarında sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak eski valilik binasının bahçesine düştü.
Aracın düştüğünü fark eden Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda nöbet tutan askerler tarafından sürücü bulunduğu yerden çıkartıldı.
112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Bilecik Trafik Kazası
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