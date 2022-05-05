Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 02:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bodrum'da, tarım makinesinin fırlattığı taş başına isabet eden kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, babasının kullandığı ot biçme makinesinden fırlayan taş başına isabet eden kişi hayatını kaybetti.
Pınarlıbelen Mahallesi'nde babası O.K. ile tarlada traktöre bağlanan ot biçme makinesiyle çalışan Nebi K. makinadan fırlayan taşın hızla başına isabet etmesi sonucu yere yığıldı.
Oğlunun yerde hareketsiz yattığını gören babanın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Nebi K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından fenalaşan baba sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Nebi K'nin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Öte yandan Nebi K'nin Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli olduğu öğrenildi.
Etiketler: Muğla
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