Samsun'un Canik ilçesinin Gültepe Mahallesinde meydana gelen olayda, Uğur K. evinde tabancasını temizlerken silahın kazara ateş aldı. 1,5 yaşındaki oğlu Ömer Asaf K.'ye isabet etti.

Ağır yaralanan çocuk Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kalbi duran Ömer Asaf K.'ye doktorlar uzun süre müdahale etti ancak kalp atışlarını geri döndüremediler.

Bayram günü büyük acı yaşayan Ömer Asaf K.'nin ölüm haberi yakınlarını gözyaşına boğdu. Çocuğunun peşinden hastaneye gelen baba Uğur K., Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak Canik İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.