Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 03:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sivas'ta üzerine yıldırım düşen kişi öldü
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Sivas'ın Divriği ilçesinde üzerine yıldırım düşen kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Purunsur Mahallesi Göldağı mevkisinde mantar toplayan 62 yaşındaki Alaattin Öztürk'e yıldırım isabet etti.
Öztürk, çarpmanın etkisiyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Öztürk'ün cesedi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Sivas
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