Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 03:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa’da trafik kazasında 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa’nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.
Ramazan Demirel’in kullandığı otomobil Yurtbaşı Mahallesi mevkisinde bariyeri aşarak, şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Ramazan Demirel ile otomobilde olan Hatice Kübra Demirel, Eymen Demirel, Eren Demirel, Kadriye Demirel, Mehmet Ali Baysal, İbrahim Baysal ve Fadime Baysal yaralandı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Kula ve Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan 6 yaşındaki Eymen Demirel, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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