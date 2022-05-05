Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 06:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meteroloji'den Doğu Akdeniz ve Güneydoğu bölgelerine sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Yurdun bazı bölgelerinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Adana'nın güney ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın kuzeyi, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de sağanak etkili olacak.
Bugün içinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
Meteoroloji; sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
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