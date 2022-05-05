Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Adana'nın güney ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın kuzeyi, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de sağanak etkili olacak.

Bugün içinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Meteoroloji; sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.