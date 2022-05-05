R.O'nun kullandığı otomobil ile S.K. yönetimindeki otomobil, Kale Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada sürücüler ve otomobilde yolcu olarak bulunan G.K. ve T.M.K. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.