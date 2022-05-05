Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
R.O'nun kullandığı otomobil ile S.K. yönetimindeki otomobil, Kale Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada sürücüler ve otomobilde yolcu olarak bulunan G.K. ve T.M.K. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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