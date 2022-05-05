Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'cü eski hakim sınırda yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ'cü eski hakim gözaltına alındı.
Edirne'de güvenlik güçleri Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, görevinden ihraç edilmiş hakim T.Ş'yi yakaladı.
Ekipler, şüpheli T.Ş'yi gözaltına aldı.
Etiketler: Edirne FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele Sınır Güvenliği Yunanistan
Son Haberler
- 10:10
- 10:05
- 09:59
- 09:51
- 09:39
Sıradaki Haber
Adana'da sosyal medya dolandırıcılığı operasyonu: 4 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz