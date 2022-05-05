Kavacık Mahallesi Orhan Veli Kanık Caddesi'ndeki kuyumcuda 27 Nisan 2022 tarihinde hırsızlık meydana geldi.

Sabah dükkana gelen işyeri sahibi E.D., kepengin açık olduğunu ve içerideki malların çalındığını görünce polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızların işyeri kepenginin uzaktan kumanda frekansını tespit ederek içeri girdiklerini belirledi.

Hırsızlık anı kamerada

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen hırsızlıkta şüphelilerin kepengi açarak içeri girmeleri ve vitrinde bulunan ziynet eşyalarını çaldıkları görüldü.

Şüphelilerin vitrinden çaldıkları altınları bir çuvala koyarak hızla olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.

6 adrese eş zamanlı operasyon

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis şüphelilerin olayda kullandıkları otomobilin izini sürerek kimlik tespiti yaptı.

Küçükçekmece ve Bağcılar'da 6 ayrı adrese düzenlenen operasyonda İsmail H.Ç., Serkan Ç., Ertuğrul Ö. ile Kübra Y. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin daha önceden defalarca gözaltına alındıkları tespit edildi.

4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Polis yaptığı soruşturmada daha önceden meydana gelen 14 ayrı işyeri hırsızlığının failleri olduğunu tespit ettiği şüphelileri, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk etti. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, Kübra Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı evi paylaştıkları arkadaşları azılı suçlu çıktu

Operasyon sırasında şüphelilerle aynı evde kalan ve haklarında aranma bulunan 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Bu kişilerle birlikte bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Şüpheliler Rıdvan D., Adem G., Anıl S. ve Serkan K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.