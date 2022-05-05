Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 10:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da tramvayla otomobil çarpıştı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da Metro İstasyonu durağında tramvayla otomobil çarpıştı. Kazada ölen ve yaralanan olmazken, kazaya karışan araçlarda hasar oluştu.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Alibeyköy Metro İstasyonu durağında T5 Cibali- Alibeyköy seferini yapan tramvayla otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Tramvay ve otomobilin çekilmesiyle trafik normal seyrine döndü.
Kazada ölen ve yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.
Etiketler: Trafik Kazası Trafik İstanbul
Son Haberler
- 11:23
- 11:20
- 11:23
- 11:13
- 11:16
Sıradaki Haber
Mağarada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz