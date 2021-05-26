Sağlık ekipleri, sırası gelen herkesin aşılanması için canla başla çalışıyor. Tarlalarında ya da bahçelerinde çalışan vatandaşların da ayağına kadar gidiliyor.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil ekipler de arazide aşılamaya devam ediyor.

Çarşamba ilçesinde yaşayan Mehmet ve Hüsne Bütüner çifti de onlardan biri...

Mobil aşı timleri Soğucak mahallesinde tarlada çalışan Bütüner çiftçinin yanına gelerek hem aşı konusunda onları ikna etti, hem de tek tek aşılarını yaptı.

"Vatandaşa yerinde ulaşarak aşılarını yapıyoruz"

Çarşamba İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şevki Gülay, aşı timleriyle vatandaşlara ulaştıklarını anlattı:

''Ulaşım zorluğu yaşayanlar, randevu alamayanlar, aşıyı yaptırmak için ne yapması gerektiğini bilemeyenler özellikle bu kişiler aşılarını yaptırmadılar. Onlara biz yerinde ulaşarak aşılarını yapıyoruz.''

Aşı çalışmalarının Haziran ayında hız kazanması bekleniyor.

Haber: Seyfi Karadeniz