Sağlık personeli koruyucu ekipmanlar içinde bu kez yayla yolunda...

Sağlık Bakanlığı mevsimlik tarım işçilerini unutmadı.

Tarım işçileri kaldıkları çadırlarda aşılandılar

İşçilerin bulunduğu bölgeye aşı hizmeti götürdü.

Mevsimlik tarım işçilerinden sırası gelenler kaldıkları çadırlarda aşılandı.

Tarım işçileri ise uygulamadan oldukça memnun.

Aşı olan bir işçi de "Devletimiz sağ olsun. Buraya kadar gelip peşimize düştüler. Bizim aşımızı yapıp gittiler. Allah razı olsun" dedi.

"Her zaman her şartta milletimizin hizmetindeyiz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilecik tarım bölgesindeki aşı hizmetine ilişkin video paylaşımı yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz. Bu güce güvenin. Her zaman her şartta milletimizin hizmetindeyiz" mesajı verdi.

