Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazimağusa'daki Lala Mustafa Paşa Camii Meydanı'nda düzenlenen Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gençlik Buluşması'na katıldı.

Tarihin bir milletin sadece hafızası değil geleceğe ışık tutan, ilham veren ve yol gösteren kayıtları olduğunu belirten Oktay, "Biz, tarihimizden kuvvet alırız, ilham alırız, ibret alırız ve tarihimizi bir gelecek idraki olarak görürüz" dedi.

Oktay, Türkiye'den gelen gençlerin gün boyunca yaptığı ziyaretlerde Kıbrıs Türk halkının hangi badireleri atlatarak bugünlere geldiğine dair bilgilerini tazelediğini vurgulayarak, "Bugün nasıl Kıbrıs'ta yaşanan Rum mezaliminin izlerini yerinde görüp yüreğiniz burkulduysa, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi verdiği yıllarda milletimizin kalbi Lefkoşa'da, Doğruyol'da, Erenköy'de, Kıbrıs'ta, nerde Türk varsa, nerede Müslüman varsa orada atmıştır. 60’lı yılların başından Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar geçen sürede, EOKA'lı teröristlerin kanlı saldırıları tarihe kara birer leke olarak kazınmıştır" şeklinde konuştu.

"Dayanışma içerisinde mücadelemizi dünden çok daha güçlü şekilde devam ettireceğiz"

KKTC bayrağının bu topraklarda dalgalanmaya başladığı günden beri Kıbrıs Türk halkının, egemenliğine karşı Rum tarafının kışkırtmalarıyla, haksız ambargolarla ve çözüm getirmeyen müzakere süreçleriyle mücadele ettiğine değinen Oktay, şöyle devam etti:

"Ne Annan Planı ne Crans Montana süreci ne de Cenevre'de geçtiğimiz günlerde gerçekleşen gayriresmi 5+BM toplantısı, tek taraflı tezlerini dayatmaya çalışan Rum tarafını hak ve hakkaniyet çizgisine getirememiştir. Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz ve ikiyüzlü tutumunu Cenevre'de bir kez daha ortaya koyması Türk tarafı için şaşırtıcı olmamıştır. Şaşırtıcı olmayan sadece Rumların ikiyüzlülüğünün tekrarlanması değil, şaşırtıcı olmayan şey AB'nin de Batı'nın da ikiyüzlülüğüdür. Daha birkaç gün öncesinde yayınladıkları, bu ikiyüzlülüklerini raporlarına yansıtmışlardır. Ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar bizi daha da ileri adımlar atmaktan vazgeçiremeyecekler. Kararlılıkla birlik ve beraberlik içerisinde, dayanışma içerisinde mücadelemizi dünden çok daha güçlü şekilde devam ettireceğiz."

Oktay, Türkiye'den giden gençlerin kapalı Maraş'ı gözleriyle gördüğünü, Rum tarafının uzlaşmaz tutumunun ve uluslararası toplumun çözüm üretmeyen yapısının nasıl her şeyi çürüttüğüne şahitlik ettiğini vurgulayarak, "Kapalı Maraş'ın açılması dahil olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik insanlık ve hukuk dışı kısıtlamaların tamamen ortadan kaldırılması için Cumhurbaşkanımız liderliğinde her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Kıbrıs Rumu'na inat, Yunanistan'a inat ve AB'ye inat daha da ileri adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

"Türk milletini hiç kimse tehdit edemez"

Bu destekler için gücü Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türk ve KKTC halkından aldıklarına dikkati çeken Oktay, "Bütün dünya bunu öğrenecek, Türk milletini hiç kimse tehdit edemez. Hiç kimse ne Türkiye'deki herhangi bir şahsı ne de KKTC'deki herhangi bir birini uzaktan yakından tehdit etme cüretini ve hadsizliğini gösteremez. Gereken cevabı alır. Bugüne kadar olduğu gibi" değerlendirmesinde bulundu.

"Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Rum halkından daha az eşit veya daha az egemen değildir"

Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türkü'nün meşru hak ve çıkarlarına sahip çıkmayı da sürdüreceklerini belirten Oktay, "Bugüne kadar ne kendi kıta sahanlığı haklarımızın ne Kıbrıs Adası'nın eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türk halkının haklarının tartışılmasına izin verdik. Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Rum halkından daha az eşit veya daha az egemen değildir, bunu her platformda görmeyen gözler görene kadar, duymak istemeyen kulaklar duyana kadar haykıracağız" dedi.