Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 00:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanı Altun: Seçimlerin tarihi bellidir
[Fotoğraf: Arşiv]
İletişim Başkanı Altun, erken seçim çağrılarına paylaştığı mesaj ile tepki gösterdi. Sandığa gidilecek tarihin belli olduğunu söyleyen Altun, "Yine kimlerin dolduruşuna geldiniz?" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından erken seçim çağrılarıyla ilgili açıklama yaptı.
Altun, "Yalan, iftira ve yapay krizlerle gündemi kuşatma altına almaya çalışanlar, şimdi de 6 ay sonrası için boş vaatler vermeye başladı" sözleri ile tepkisini dile getirdi.
Yalan, iftira ve yapay krizlerle gündemi kuşatma altına almaya çalışanlar şimdi de 6 ay sonrası için boş vaatler vermeye başladı.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 22, 2021
Seçimlerin tarihi bellidir.
6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz?
Hayırdır!
Yine kimlerin dolduruşuna geldiniz?
Seçimlerin takvime uygun şekilde yapılacağının özellikle altını çizen Altun, "6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz?" dedi.
Etiketler: Fahrettin Koca İletişim Başkanlığı
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