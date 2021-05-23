İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından erken seçim çağrılarıyla ilgili açıklama yaptı.

Altun, "Yalan, iftira ve yapay krizlerle gündemi kuşatma altına almaya çalışanlar, şimdi de 6 ay sonrası için boş vaatler vermeye başladı" sözleri ile tepkisini dile getirdi.

Yalan, iftira ve yapay krizlerle gündemi kuşatma altına almaya çalışanlar şimdi de 6 ay sonrası için boş vaatler vermeye başladı.



Seçimlerin tarihi bellidir.



6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz?



Hayırdır!



Yine kimlerin dolduruşuna geldiniz? — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 22, 2021

Seçimlerin takvime uygun şekilde yapılacağının özellikle altını çizen Altun, "6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz?" dedi.