Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, İskeçe Türk Birliği'nin "Batı Trakya Müslüman Türk azınlığına kimlik biçme ve empoze etme politikasına son verilmelidir" başlıklı açıklamasını alıntıladı.

TBMM Başkanı Şentop, mesajında "Yunanistan'ın Müslüman Türk varlığını yok saymaya çalışan söylemlerini kınıyoruz; bu tür yaklaşımlar bugüne kadar başarısız oldu, bundan sonra da başarısız olmaya mahkumdur. Batı Trakya'daki Müslüman Türkler Yunanistan'ın kararıyla varlık kazanmış değildir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Miçotakis'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Yunanistan'daki Türk köyü Paşevik'e "Pomak köyü" ile Türk çocuklarına "Yunan çocukları" şeklindeki sözlerine tepki göstermişti.

BTTA Danışma Kurulu'nun bu açıklamasını destekliyor ve #Yunanistan'ı bir kez daha ülkesinde yaşayan soydaşlarımızın Türk kimliğini inkara son vermeye ve bu yöndeki #AİHM kararlarını uygulamaya davet ediyoruz. https://t.co/hFodrCrWhe — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 22, 2021

Bakanlık açıklamasında, "BTTA Danışma Kurulu'nun bu açıklamasını destekliyor ve Yunanistan'ı bir kez daha ülkesinde yaşayan soydaşlarımızın Türk kimliğini inkara son vermeye ve bu yöndeki AİHM kararlarını uygulamaya davet ediyoruz" ifadelerine yer vermişti.

Ne olmuştu?

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türk" kelimesini kasıtlı olarak kullanmamayı tercih etti. Türk köylerine "Pomak köyleri", azınlık çocuklarına da "Yunan çocukları" dedi. Skandal sözleri büyük tepki çekti.