''Güvenli Turizm Sertifikasyon'' programı bu yıl da yeni turizm sezonu öncesi tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizm İçin Güvenlik" tanıtım organizasyonu programında konuştu.

Türkiye'nin 2020 yılında salgına rağmen 16 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını belirten Ersoy, bu rakama Güvenli Turizm Sertifika Programı ile ulaşıldığını söyledi.

9 bin 800'in üzerinde tesis ve araç sertifika aldı

Programın, Kültür ve Turizm Bakanlığının önderliğinde, Sağlık, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının katkılarıyla, endüstri paydaşlarının iş birliğinde hazırlandığını anımsatan Ersoy, şunları söyledi:

"Programın kapsamı, konaklama, yeme içme işletmeleri, tur ve transfer araçları, deniz turizmi tesisleri, tema parkları ve kayak tesisleridir. Yolcuların güvenliği ve sağlığı son derece önemlidir. Aynı zamanda tesislerde alınan tedbirler, ulaştırma araçları içindeki tedbirler ve çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı önceliğimiz arasındaydı. An itibarıyla 9 bin 800'in üzerinde tesis ve araç, Güvenli Turizm Sertifika Programı kapsamına alınmıştır"

4 kez denetim gerçekleştirilecek

30'dan fazla yatak kapasitesine sahip tüm tesislerin sertifikayı almak zorunda olduğunu dile getiren Ersoy, şu ana kadar 4 bin 915 konaklama tesisi, 1993 restoran ve kafe, 2 bin 730 araç, 12 kayak merkezi, 12 kongre merkezi, 205 deniz turizmi ve 9 tema parkının sertifikalandırıldığını ifade etti.

Programın oldukça şeffaf yürütüldüğünü vurgulayan Ersoy, tesislerin her ay 2'si haberli, 2'si habersiz olmak üzere 4 kez denetlendiğini ve akredite edecek kurumların hepsinin uluslararası olduğunu belirtti.

171 kriterli program

Geçen yıl Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın 136 kriteri bulunduğunu, bu yıl ise bu kriterleri 171'e çıkardıklarını söyleyen Ersoy, COVID-19'dan çok ders çıkarıldığını ve bundan dolayı kriter sayısının artırıldığını söyledi.

Türkiye'ye geçen yıl gelen 16 milyon ziyaretçinin büyük bölümünün güvenli bir şekilde ülkelerine döndüklerine işaret eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok düşük bir COVID-19 enfeksiyon oranı vardı bu ziyaretçiler arasında. Elçiler aracılığıyla bu bilgiye ulaşılmıştır. Türkiye'de otellerin çoğunluğu Antalya'da ve Ege Bölgesi'nde. Ziyaretçilerin birçoğu otellerde kalmak istiyorlar, otellerin dışına çıkmak istemiyorlar. Sertifika programı kapsamında oldukça yüksek sayıda kriter belirlendi. Bu açıdan Antalya'da, Dalaman'da, Bodrum, Aydın ve İzmir'de vaka sayılarının oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bu destinasyonlarda vaka sayılarının ülke ortalamasının altında olduğunu söylemek isterim."

"Günlük vaka sayısını 4 bin 700'e indirmeye çalışıyoruz"

Aşılama programına ilişkin de bilgi veren Ersoy, şu ana kadar ilk doz aşıyı olanların sayısının 15,8 milyona, iki doz aşısı yapılanların sayısının ise 11,9 milyona ulaştığını açıkladı.

Ersoy, "Bütün turizm çalışanlarımızın da mayıs sonuna kadar aşılanmış olacağını söylemek istiyorum. Sağlık Bakanlığı, haziran ayına kadar aşılama sürecini hızlandıracak. Geçen hafta BioNTech-Pfizer'ın katılımıyla gerçekleştirilen protokol kapsamında haziran ayında 30 milyon, temmuzda 40 milyon doz aşı Türkiye'ye giriş yapacak, böylece bu problemi haziran ayı sonu, temmuz ortasına kadar çözmüş olacağız" dedi.

Nisan ayının ortasında kısmi kapanmanın ardından tam kapanma uygulandığını ve vaka sayılarının giderek azaldığını hatırlatan Ersoy, "Amacımız vaka sayısını 100 binde 43'e indirmek. Dün itibarıyla 9 bin 500 vakamız var. Vaka sayısı yüzde 88 oranında azaldı. Bu önemli bir başarıdır ama yeterli değildir. Günlük vaka sayısını 4 bin 700'e indirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

89 ülkenin misyon şefleri ve yabancı konukların katıldığı programda sunumlar yapıldı.