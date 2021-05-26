Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'e gidecek ihracat treni Erzincan'a ulaştı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan Çin ihracat blok treni, Erzincan Tren Garı'na geldi.
Çin'e gidecek 2 ihracat treninden biri, personel değişimi için Erzincan Tren Garı'nda yaklaşık 30 dakika mola verdi.
Tren, Erzincan'daki molanın ardından Erzurum'a doğru yola çıktı. Diğer trenin de Sivas'tan Erzincan'a hareket ettiği öğrenildi.
[Fotoğraf: AA]
TCDD Taşımacılık AŞ Köseköy Lojistik Müdürlüğünde toplam 41 konteynerden oluşan ve yerli üretim 2 bin 250 ton melamin kaplı yonga levha yükü taşıyan 2 ihracat treni, 24 Mayıs Pazartesi günü Kocaeli'den Çin'e gitmek üzere yola çıkmıştı.
Trenler 2 haftada Çin'de olacak
Pasifik Eurasia ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğiyle Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Kazakistan'dan geçecek trenler, toplam 8 bin 693 kilometre kat ederek yaklaşık iki haftada Çin'in Şian kentine ulaşacak.
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