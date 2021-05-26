Çin'e gidecek 2 ihracat treninden biri, personel değişimi için Erzincan Tren Garı'nda yaklaşık 30 dakika mola verdi.

Tren, Erzincan'daki molanın ardından Erzurum'a doğru yola çıktı. Diğer trenin de Sivas'tan Erzincan'a hareket ettiği öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

TCDD Taşımacılık AŞ Köseköy Lojistik Müdürlüğünde toplam 41 konteynerden oluşan ve yerli üretim 2 bin 250 ton melamin kaplı yonga levha yükü taşıyan 2 ihracat treni, 24 Mayıs Pazartesi günü Kocaeli'den Çin'e gitmek üzere yola çıkmıştı.

Trenler 2 haftada Çin'de olacak

Pasifik Eurasia ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğiyle Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Kazakistan'dan geçecek trenler, toplam 8 bin 693 kilometre kat ederek yaklaşık iki haftada Çin'in Şian kentine ulaşacak.