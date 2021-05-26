Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adıyaman'da su kuyusuna giren 3 kişi zehirlendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da su kuyusuna giren 3 kişi metan gazından zehirlendi. Kurtarma çalışmaları sırasında bir itfaiye eri de gazdan etkilendi.
Adıyaman merkeze bağlı Kuştepe Köyü'nde 10 metre derinliğindeki su kuyusuna giren 3 kişi uzun süre kuyudan çıkmadı.
Zehirlendikleri şüphesiyle bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri çağrıldı. Ekipler 2 kişiyi baygın halde kuyudan çıkardı.
Hastaneye sevk edilen 2 kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kurtarma çalışmaları sırasında bir itfaiye eri de gazdan etkilendi.
Kuyudaki bir kişiyi çıkarmak için çalışmalar sürüyor.
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