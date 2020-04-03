Haber Giriş: Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığı'ndan online kura çekimi
[Fotoğraf: AA arşiv]
2020 yılı ataması kurayla yapılanlara ilişkin unvan değişikliği kura çekimi bugün Sağlık Bakanlığı'nda canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirildi. Sonuçlar, Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.
Bakanlık, personel istihdamına yönelik yapılacak tüm kura çekimlerini, noter huzurunda, canlı yayında, daha önce yapılan salona katılımcı almayarak gerçekleştirmeye devam edecek.
Başvurular da artık online olacak
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kura başvuruları için gerekli evrak ise artık Bakanlığa gönderilmeyecek, kura başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda sisteme yüklenecek.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı online atama başvurusu kura atamaSon Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 13:04
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