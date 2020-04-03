Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Koronavirüsü yenen 20 kişi alkışlarla taburcu edildi
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 20 kişi sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yeni tip koronavirüs COVID-19 test sonuçları pozitif çıkan ve bir süredir tedavi gören, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 20 kişinin tedavisi tamamlandı.
Hastaneden doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu olan hastalar yürüyerek özel araçlarına bindi.
Sağlık ekiplerinin çıkış kapısında tek tek uğurladığı hastalar da personele teşekkür etti.
Etiketler: erzurum koronavirüs tedavisiSon Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 12:53
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