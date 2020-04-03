Nijerya'da bazı kişiler salgının ciddiyetinin farkında değilken bazıları ise Avrupalıların Afrikalıları sömürmek için virüsü kıtaya getirdiğine inanıyor.

Ülkede her gün artan COVID-19 vakaları sebebiyle alınan tedbirler kapsamında toplu etkinlikler yasaklandı ve önceden Abuja'da planlanan spor faaliyetleri de ertelendi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, salgınla mücadele kapsamında başkentin yanı sıra Lagos ve Ogun eyaletlerinde 30 Mart'tan itibaren 14 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Ancak başkentte ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen bazı insanların bu karara uymadığı görülüyor.

"Bizi yeniden sömürmek için virüsü getirdiler"

Cami imamı Sani Haruna, COVID-19'un genelde yurt dışından gelenlerde görüldüğünü, bu nedenle virüsün kendilerinden uzak olduğunu söylüyor.

COVID-19'un "Avrupalıların oyunu" olduğu düşüncesini savunan İmam Haruna, "Bizi yeniden sömürmek için virüsü getirdiler. Yakında virüsün ilacını çıkartırlar ve bunun karşılığında da bizi sömürürler." ifadesini kullandı.

Haruna, başkentte sokağa çıkma yasağına rağmen cemaatin namazını camide kılmaya devam ettiğini aktararak, "Biz Allah'a sığınıyoruz. Virüs bize bulaşırsa Allah'ın izniyle iyileşiriz." dedi.