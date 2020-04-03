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Afrika'da COVID-19 kaynaklı can kayıpları 284’e çıktı
[Fotoğraf: Reuters]
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsten (COVID-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 284'e yükseldi.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin verilerine göre, kıta genelinde yeni tip koronavirüsten son 24 saatte 63 hasta daha hayatını kaybetti.
Böylece Afrika kıtasındaki toplam can kaybı 284 oldu.
Kıtada 50 ülkeye yayılan COVID-19 vaka sayısı ise 1 günde 6 bin 213'den 7 bin 28’e yükseldi.
Virüsün en fazla görüldüğü ülke bin 462 vaka ile Güney Afrika olurken, bu ülkeyi 847 vaka ile Cezayir izledi.
İyileşenlerin sayısı ise 561'e çıktı.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19Son Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 11:54
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