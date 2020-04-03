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Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 4 bin 149'a yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'da son 24 saatte 601 yeni koronavirüs (COVID-19) vakası tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 4 bin 149'a yükselmiş oldu.
Salgına ilişkin son verileri Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi paylaştı.
Buna göre, Rusya'da son 24 saatte 601 vaka ile 4 ölüm kaydedildi. Toplam vaka sayısı 4 bin 149'a, ölü sayısı ise 34'e çıkmış oldu.
Toplam 78 federal bölgede vaka tespit edildi.
Günlük 36 bin test yapılıyor
Başbakan Mihail Mişustin önceki gün, ülke genelindeki 95 laboratuvarda günlük ortalama 36 bin test yapıldığını belirtmişti.
Kamu Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Merkezi ise Rusya genelinde 575 binden fazla test yapıldığını bildirdi.
Ülkede 210 binden fazla kişinin tıbbi gözetim altında tutulduğu ifade ediliyor.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 10:59
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