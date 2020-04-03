Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında attığı en etkili adımlardan biri de ulaşımda alınan önlemler oldu. İlgili kurumların aldığı tedbirlerle hem şehir için ulaşımda hem de şehirlerarası yolculukta kısıtlamalar getirildi.

Ulaşım rakamlarında ciddi düşüş

Bu kapsamda şehirlerarası otobüslere sınırlama getirildi, toplu taşıma araçlarında oturma düzeni ve sefer sayısı düzenlendi, uçak yolculukları sınırlandırıldı, özel aracıyla şehir değiştirenlerle ilgili olarak da şehir giriş ve çıkışlarında kontroller sıklaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu tedbirlerin uygulamadaki yansımaları hakkında, “Otobüs seferlerindeki yolcu sayısı yüzde 99'un üzerinde azaldı. Özel arabalarda ciddi bir azalma var. Toplu taşıma da kontrolümüzde, orada da yüzde 84 azalma var. Şehir içi trafik hafta sonu yüzde 85, hafta içi yüzde 65'lerde düştü” bilgisini paylaşmıştı.

[Önlemlerin ardından otogarlar adeta 'hayalet şehre' döndü. Foto: AA]

Özel araçlara da ceza yazılacak iddiası

Türkiye’de ilgili kurumların söz konusu alanlara ilişkin çalışmaları devam ederken, sosyal medya üzerinden bir anda yayılan bazı mesajlar da bilgi kirliliğine yol açıyor.

Özellikle WhatsApp uygulaması üzerinden hızla yayılan bir mesajda, özel araç sürücülerine de ceza uygulanacağı şeklinde yanlış bir bilgi paylaşıldı.

Paylaşımda şu ifadeler yer alıyor:

“Özel aracınızda şoförün yanını boş bırakın, arkaya da 2 kişi cam kenarlarına olmak kaydıyla oturabilir. Aksi takdirde 150 TL ceza yazıyorlar. İtiraz ederseniz insan hayatını tehlikeye atmaktan 3 bin TL ceza yazıyorlar... Bugün uygulamaya başladılar. Her noktada çevirme var, haberiniz olsun.”

[Sosyal medyada ve Whats App üzerinden yayılan bu mesajın yalan olduğu öğrenildi.]

“Böyle bir uygulama yok”

Mesajın doğru olup olmadığını sorduğumuz İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü yetkilileri ise mesajda yer alan bilgilerin doğru olmadığını, trafik şube müdürlüğü ekiplerinin böyle bir uygulama yapmadığını söyledi. Trafik Şube Müdürlüğü yetkilileri, virüsle mücadele kapsamında atılan adımların bugün itibarıyla toplu taşıma ve il dışına çıkış yapan araçlarla ilgili olduğunu, yeni bir uygulama olması halinde resmi kurumların mutlaka bilgi vereceğini belirtti.