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Toplu taşıma kullanımı yüzde 90 azaldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehir giriş çıkışlarında önlem aldıklarını söyledi. Ayrıca, toplu taşıma kullanımının yüzde 90'ın üzerinde azaldığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özel araçlardaki vatandaşlarımızın ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi 81 ilimizin giriş çıkışlarında oluşturduk. Sağlık kontrollerinde ateş, öksürük görüldüğünde, sağlık birimlerimiz de var, onların tavsiyesiyle 14 günlük karantina uygulanacak" dedi.
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