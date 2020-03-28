Haber Giriş: Kaynak: AA
THY iç hat bilet satışlarına ara verdi
[Fotoğraf: Getty]
Türk Hava Yolları, yurt içi seyahatlerin valilik izni ile gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle iç hat bilet satışlarına kısa süreyle ara verdi.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs nedeniyle sayısı azaltılan iç hatlardaki bilet satışları hakkında duyuru yaptı.
Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz, yurt içi seyahatlerin Valilik izni ile gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı ile gerekli iletişim altyapısı kurulana kadar iç hat bilet satışlarımıza kısa süreyle ara verilmiştir" sözlerini kullandı.
THY'den bugün yapılan açıklamada, 29 Mart'tan itibaren iç hatlarda, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, İzmir ve Van seferlerinin icra edileceği belirtilmişti.
Etiketler: THY son dakika iç hat bilet satışlarıSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 18:04
Sıradaki Haber
Başka bir şehre gitmek için nasıl izin alınacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz