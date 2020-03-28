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Yozgat'ta bir köy karantina altına alındı
Yozgat Valiliği, Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı Köyü'nün koronavirüs tedbirleri kapsamında dün itibarıyla karantina altına alındığını açıkladı. Köye giriş ve çıkışlar durduruldu.
Yozgat Valiliği'nden yapılan yazıla açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, koronavirüs salgınının kontrolü açısından Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünün 27 Mart itibariyle karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinanın uygulanacağı, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı ifade edildi.
Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent girişlerinde araçları durdurarak, yolcuların ateşini ölçtü.
Etiketler: yozgat karantina yukarıkarahacılı koronavirüsSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 16:34
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