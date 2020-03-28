Haber Giriş: Kaynak: AA
Şehirler arası seyahatte sağlık kontrolü uygulaması
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehirler arası otobüs seferlerinde izinle seyahat edecekler ve şahsi araçlarını kullanacak vatandaşlar, şehir giriş-çıkış noktalarında sağlık taramasından geçirilecek.
Şehirler arası seyahat edecek vatandaşlar, şehir giriş-çıkışlarındaki sağlık kontrol noktalarında denetlenecek.
Saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılacak şehirler arası otobüs seferlerinde yer almak için izin alan yolcular ile özel araçlarıyla seyahat edecek vatandaşlar için şehir giriş ve çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak.
Kontrol noktalarında seyahat nedenleri ve güzergahları sorulacak vatandaşların vücut ateşleri ölçülecek, yüksek ateşli olanlar 14 gün karantinaya alınacak.
Etiketler: şehirler arası sağlık koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 16:03
Sıradaki Haber
Ulaştırma Bakanlığı'nda devir teslim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz