İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında İstanbul Pandemi Kurulu Toplantısı düzenlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) düzenlenen toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve kurul üyeleri katıldı.

Vali Yerlikaya kurul sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şehir dışına otobüsle çıkışların yasaklandığını duyurdu.

Vali Yerlikaya, istisnai durumları da şöyle açıkladı: "“Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, Kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir.”