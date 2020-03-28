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Stajyer avukatların idari izinleri uzatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adalet Bakanı Gül, "Stajyer avukatların daha önce 30 Mart olarak belirlenmiş idari izinlerini 30 Nisan'a kadar uzattık" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, stajyer avukatların daha önce 30 Mart'a kadar verilen idari izinlerinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.
Stajyer avukatların daha önce 30 Mart olarak belirlenmiş idari izinlerini 30 Nisan’a kadar uzattık. Stajyer arkadaşlarımızın ve tüm personelimizin bu dönemi kişisel ve toplumsal sağlığı korumaya azami dikkat ederek geçireceklerine inanıyorum.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) March 28, 2020
Gül, Twitter hesabından, "Stajyer avukatların daha önce 30 Mart olarak belirlenmiş idari izinlerini 30 Nisan'a kadar uzattık. Stajyer arkadaşlarımızın ve tüm personelimizin bu dönemi kişisel ve toplumsal sağlığı korumaya azami dikkat ederek geçireceklerine inanıyorum" paylaşımını yaptı.
Etiketler: stajyer avukat Stajyer avukat adalet bakanı abdulhamit gülSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 12:51
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