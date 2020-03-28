Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
THY iç hatlarda 14 büyükşehire uçacak
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi iç hatlarda pazar 00.01'den itibaren sefer yapılacak büyükşehirleri açıkladı.
Sefer yapılacak iller şöyle:
İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya, İzmir.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İç hat seferlerimizde yolcularımızın valiliklerden izin alma gerekliliği saat 17.00'den sonra başlayacaktır" dedi.
İç hatlarda Pazar 00.01'den itibaren sadece aşağıdaki Büyükşehirlere sefer yapılacaktır.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 28, 2020
✈️İstanbul
✈️Ankara
✈️Samsun
✈️ Trabzon
✈️Erzurum
✈️ Van
✈️ Diyarbakır
✈️ Malatya
✈️ Gaziantep
✈️ Kayseri
✈️ Konya
✈️ Adana
✈️ Antalya
✈️ İzmir
Tarifeyi kısa sürede açıklayacağız.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 12:09
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