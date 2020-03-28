Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Tüm dış hat uçuşları durduruldu
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dış hat uçuşları durdu. Belirli sayıdaki iç hat seferleri ise sadece Türk Hava Yolları tarafından yapılacak. Yolcular, valiliklerden izin alacak.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs ile mücadele kapsamında dış hat uçuşları iptal edildi.
Türk Hava Yolları tarafından yapılacak iç hat seferleri ise belirli sayıda ve özel izin ile gerçekleşecek.
Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada da, iç hat seferlerinin İstanbul ve Ankara'dan bazı büyük şehirlere sınırlandırıldığı belirtildi.
Açıklamada, iptal edilen seferler ile ilgili işlemlerin internet sayfasından yapılabileceği duyuruldu.
İç hat seferlerindeki yolcuların valiliklerden izin alma gerekliliği saat 17.00'den sonra başlayacak.
Kargo seferleri ise devam edecek.
Etiketler: koronavirüs salgın covid-19 pandemi uçak seferleri THYSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 10:15
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