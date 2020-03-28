Yurt dışındaki Türk vatandaşların tahliye süreci devam ediyor. Ülkeye dönüşü sağlanan vatandaşlar belirlenen kentlerde 14 gün boyunca karantinaya alınıyor.

Kıbrıs'tan Uşak'a getirilen 130 kişi öğrenci yurtlarına yerleştirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 159 sivil ile 300 öğrenci Mersin'e getirildi. 459 kişi otobüslerle karantinaya alınacağı illere gönderildi. Kıbrıs'tan Uşak'a getirilen 130 kişi ise gözlem altında tutulacakları öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Ukrayna ve Özbekistan'dan gelen 257 vatandaş Sakarya'ya götürüldü

Özbekistan'dan İstanbul'a gelen 232 kişilik kafile de Sakarya'ya götürüldü. Hendek ilçesinde karantina altına alınan vatandaşlara sosyolog ve psikologlar da destek olacak.

Ukrayna'dan kuru yük gemisiyle Karasu Limanı'na getirilen 25 tır şoförü ise öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Kazakistan, Ukrayna,Yunanistan ve Bulgaristan'dan 298 kişi yurda geldi

298 Türk vatandaşı da Kazakistan, Ukrayna, Yunanistan ve Bulgaristan'dan önce İstanbul'a, ardından Bolu'ya getirildi. Vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından karantinada tutulacakları yurda yerleştirildi.

Yurt dışında Erasmus değişim programında bulunan 2 öğrenci de Düzce'de karantina altına alındı.

Ülkelerine dönemeyen bin 500 kişi, günlerdir havalimanında bekliyordu

İstanbul havalimanından da ülkelerine dönemeyen Cezayir, Tunus ve Ürdün uyruklu bin 500 kişiye yardım eli uzatıldı. Bazı ülkelere uçuşların iptal edilmesi, bazı ülkelerde de sivil hava sahalarının kapatılması yolcuların elini kolunu bağlamıştı. Üstelik bin 500 yolcuyu ülkeleri de kabul edilmiyordu.

Zor durumda olan bin 500 kişi otobüslerle Karabük'e getirildi. Ardından tahsis edilen öğrenci yurduna yerleştirildi. Bin 500 kişi gözlem süresinin tamamlanmasıyla ülkelerine yollanacak.