Küresel Salgın, Dünya Sağlık Örgütü'nün de en önemi gündem maddesi. Kurumun başdanışmanı Bruce Aylward salgınla mücadelede sokağa çıkma yasağı kadar potansiyel vakaların test edilmesinin önemine de dikkat çekti.

Dünyanın koronavirüsü “yapılacak çok sayıda test” ile yenebileceğini vurguladı.

Çin'de yeni tedbirler

Salgının başladığı Çin'de, 3 can kaybı daha meydana geldi. Ülke dışından dönen Çin vatandaşlarından 54'ünde testler pozitif çıktı.

Pekin yönetimi bunun üzerine yeni tedbirler aldı. Pazar gününden itibaren yerli ve yabancı havayollarının uluslararası uçuşları kısıtlanacak. Uçuşlar her ülkeden Çin'deki tek bir noktaya haftada bir sefer şeklinde sürdürülecek.

Çin'de Şubat ayından bu yana tatil olan okullar da açılmaya başlıyor. Eyaletler kendi takvimlerini belirliyor. Birçok eyalette okullar Nisan başında eğitime başlayacak.

İran'da sadece virüs öldürmüyor

İran'da ise vaka sayısı 32 bini aştı, can kaybı 2 bin 400'e yaklaştı. Ülkede virüsten korunmak için yanlış bilgilerle hayatını kaybedenler de var.

Alkollü içkilerin koronavirüsü öldürdüğünü iddiası sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor. İran medyasına göre yaklaşık 300 kişi kaçak içkiden öldü, binden fazla kişi de hastanelik oldu.

Ürdün'de koronavirüs nedeniyle ilk can kaybı yaşandı.Vaka sayısı 235'i geçti.

Vaka sayısı Suudi Arabistan'da bin 104'e, Katar'da 562'ye çıktı.

2 kişinin hayatını kaybettiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde vaka sayısı 400'ü geçti.

Çin'den bir ekip salgınla mücadele çalışmalarına destek vermek için 26 can kaybının yaşandığı Cezayir'e gitti.

Latin Amerika'da can kaybı 200'ü, vaka sayısı 11 bini geçti.

Brezilya ülkede oturma izni olanlar hariç tüm yabancıların havayolu ile ülkeye girişini yasakladı.