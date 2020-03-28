Ankara Valiliği İl Pandemi Kurulu Vali Vasip Şahin başkanlığında toplandı. Kurul üniversite rektörleri, kolluk birimleri, yerel yönetim temsilcileri, bazı meslek odaları ve İl İdare şube başkanlarının katılımıyla Gölbaşı Vilayetler Evi'nde yapıldı.

Kurul sonucu alınan kararlar şöyle:

Valilik izni ile yapılacak

-Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri bugün 17.00'den itibaren Valiliğin izni ile yapılabilecek.

- Bu izinler tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlarımızın şehirlerarası yolculuk yapması durumlarında verilecek.

Seyahat belgesi düzenlenecek

-İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, Seyahat İzin İl ve İlçe Kurulları’na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar; talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde "Şehirlerarası Otobüs Seyahat İzin Belgesi" düzenlenecek.

-Seyahat İzin Kurullarınca, Şehirlerarası Otobüs Seyahat İzin Belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak.

Otogar giriş çıkışlarında sağlık kontrolü

-Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak ve yolcular, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacak.

Yolcu listeleri gidecekleri yerlere bildirilecek

-Seyahat İzin Kurulları’nca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerdeki adreslerini belirten yolcu listeleri gidilecek ildeki Valiliğe bildirilecektir.

Şehir girişinden karantinaya alınabilecek

- Ankara’ya gelecekleri bildirilen yolcuların ise il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecek. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecek.

Otogar personeline sağlık kontrolü

-Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmesi sağlanacak.

Boşluklu oturma düzeni olacak

-Yolculuğuna izin verilen otobüsler, seyahat güzergâhlarında ancak Ankara otogarlarında duracak ve seyahat etmesine izin verilen yolcuları, kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabilecek.

Servis hizmeti verilmeyecek

-Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri yasaklandı. İzinsiz yolculukların önlenmesi için yol kontrol noktalarında gerekli tedbirler alınacak.

Mola yerlerinde hijyen tedbirleri

-Otobüslerin güzergahlarında mola yerleri, hijyen kuralları açısından sürekli denetlenecek ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmeleri sağlanacak.

-Alınan kararların/tedbirlerin uygulanması kolluk ve ilgili diğer birimler tarafından takip edilecek, herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.