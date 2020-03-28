Akaryakıtta kullanımı askıya alınan etanol, sadece dezenfektan ve kolonya üretiminde kullanılmaya başlandı. Türkiye genelinde 160 milyon litreye kadar üretim yapılabiliyor. Üretilen etanolün 140 milyon litresi dezenfektan ve kolonya sektörünün ihtiyacını karşılamaya yetiyor.

Etanol, berrak, renksiz ve karakteristik kokuya sahip bir sıvı. Etil alkol ya da bitkisel alkol olarak adlandırılıyor. Şeker kamışı, şeker pancarı, mısır, tarımsal atıklar ve odunsulardan elde ediliyor. Yakıt, dezenfektan ve kolonya üretiminde ham madde olarak kullanılıyor. Talebin karşılanması adına benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 aylığına askıya alındı. Artık etanol sadece dezenfektan ve kolonya yapımında kullanılacak.

İşletme Genel Müdürü Ali Tezcan, "Mısırı işletmemize alıyoruz. Önce değirmenlerde un haline getiriyoruz, öğütüyoruz. Daha sonra alanda enzimler yardımıyla şekere dönüşüm sağlıyoruz. Şekere dönüşüm sağlandıktan sonra fermantasyon tankına alıyoruz. Maya yardımıyla yaklaşık 70 saat fermantasyona tabi tutuyoruz. Fermantasyonda hem alkol hem karbondioksit oluşumu meydana geliyor." diye konuştu.

"Türkiye genelinde 160 milyon litre etanol üretiliyor"

Adana'daki tesiste 120 çalışan talebi karşılamak için yoğun mesai yapıyor.

Üretilen etanol, talebi karşılayacak düzeyde. Tezcan, "Türkiye'ye bakacak olursak üretimi yaklaşık olarak 160 milyon litredir. Dezenfektan ve kolonya sektörünün kurulu kapasitesine baktığımız zaman da yaklaşık olarak 140 milyon litre etanol ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla Türkiye için herhangi bir risk görmüyoruz etanol için." ifadelerini kullandı.

Haber: Fatma Er

Kamera: Memuş Akçam