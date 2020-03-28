Koronavirüs tedbirleri kapsamında kabine toplantıları başta olmak üzere pek çok görüşmeyi video konferans yöntemiyle gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün de MİT Başkanı Hakan Fidan ile video konferans yaptı.

Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.

Erdoğan Dijital Medya Ofisi görüşmeye ilişkin bilgi ve fotoğraf paylaşımı yaptı.