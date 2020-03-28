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Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan’la video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kabine toplantıları başta olmak üzere pek çok görüşmeyi video konferans yöntemiyle gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün de MİT Başkanı Hakan Fidan ile video konferans yaptı.
Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.
Erdoğan Dijital Medya Ofisi görüşmeye ilişkin bilgi ve fotoğraf paylaşımı yaptı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, MİT Başkanı Hakan Fidan’la video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. pic.twitter.com/G8PcvzGkfB— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) March 28, 2020
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 17:01
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