Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadelede alınan tedbirle kapsamında şehirlerarası seyahatlerin artık valilik iznine bağlanacağını açıklamıştı. Karar bugün 17.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmalarının önemli olduğu bilgisi yer aldı.

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bütün şehirlerde otobüs seyahatleri durduruldu. Valilik ve kaymakamlıklardan izin almadan yolculuk edilemeyecek. Peki, başka bir şehre gitmek isteyenler nasıl izin alacak?

İzin belgesi alınacak

Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapması valilik izni ile gerçekleştirilebilecek.

İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacak. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" belgesi düzenlenecek.

Seyahat İzin Kurulu vali/kaymakamın belirleyeceği kamu görevlisinin başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşacak. Bu kurullar otogarlarda görev yapacak, bu amaçla görevin niteliğine uygun yerlerin tahsis edilmesi sağlanacak.

Bir başka şehre gitmek isteyenler, saat 17:00 itibariyle valilik ve kaymakamlıklardan izin almadan seyahat edemeyecek. Yolculuk izni için sevk, cenaze ve kalacak başka yeri bulunmama gibi şartlar gerekiyor. İzin sürecinin ayrıntılarını @trthaber muhabiri Ceyda Muslu aktardı. pic.twitter.com/QnK3m8hfIk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 28, 2020

Yolcu listeleri valiliğe bildirilecek

Seyahat İzin Kurulunca, şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere bilgi verilecek.

Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacak.

Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki valiliğe bildirilecek.