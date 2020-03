Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgına karşı alınacak tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar:

Dünyanın tamamını etkisi altına alan COVID-19 hastalığı giderek daha çok yaygınlaşıyor. Bu büyük felaket herkesle birlikte bizi de etkilemiştir. Ülkemizde de maalesef 92 can kaybı vardır. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 344 iken bunların 42'si iyileşmiştir. Mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz. Daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme giriyoruz.

Ancak şu hususları da asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Rehavete kapılmayacağız. Karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe asla kapılmayacağız. Çünkü bu tehdide karşı sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Her bir vatandaşımın bu hastalığın açabileceği vahim sonuçların farkında olduğuna inanıyorum. Bir yandan devlet olarak biz her türlü tedbiri alacağız. Diğer yandan vatandaşlarımızın her biri kendi bireysel tedbirlerini alacak.

"Bu ülkede hiç kimsenin aç kalmasına izin vermeyiz"

Ücretli çalışanlardan esnaf ve sanatkarlara kadar her kesimi kapsayan istihdamın korunmasını merkeze alan pek çok ekonomik tedbiri hayata geçirdik, geçiriyoruz. Bu kapsamda ilk etapta 100 milyar liranın üzerinde bir ekonomik destek programı hazırladık. Meclisimiz de bu programın hayata geçmesi için gereken mevzuat değişikliğini yaptı. İşsizlik fonunu güçlendirerek, çalışanlarımızı ve ilave kaynak aktarmak suretiyle kredi fonunu güçlendirerek esnaf ve sanatkarımızı destekliyoruz. En düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkararak bu kesime yeni bir nefes daha aldırdık. Ayrıca emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesini ödeme tarihini de nisan başına çektik. İstihdamı korumak amacıyla kısa çalışma ödeneğinin şartlarını kolaylaştırdık. Aynı amaçla telafi çalışma süresini azalttık. Ülkemizde 2 milyon dar gelirli haneye 1000'er lira nakit desteği veriyoruz.

Sanayici ve ihracatçılarımızı rahatlatacak tedbirleri de hayata geçirdik. Milletimizin her bir ferdi devletinin tüm imkanlarıyla yanında olduğunu biliyor. Bu ülkede hiç kimsenin aç kalmasına da açıkta kalmasına da mağduriyetine de istiskaline de izin vermeyiz. Yaşlılarımızı hastalıktan korumak için aldığımız tedbirleri onlara karşı saygısızlığın bahanesi haline dönüştürenlere de müsaade etmeyeceğiz. Çocuklarımıza nasıl gözümüz gibi bakıyorsak büyüklerimize de aynı ihtimamı göstereceğiz.

[Fotoğraf: AA]

"En çok yoğun bakım yatağına sahip olan ülkeyiz"

Hastalık zincirinin bir an önce kırılmasını amaçlıyoruz. Yeter ki hep birlikte kurallara uyalım, ikazlara kulak verelim. Türkiye bu salgın dönemine olabilecek en hazırlıklı şekilde yakalanmıştır.

İlaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur. Test kiti, maske ve eldiven gibi ürünleri kendimiz üretebildiğimiz için herhangi bir sorun yaşamıyoruz. En çok yoğun bakım yatağına sahip olan ülke biziz. Yurt dışından getirdiğimiz hızlı tanı kitlerini devreye sokarak testleri artırdık. Testler kesinlikle ücretsizdir. İlacın ilk kısmı da elimize ulaştı.

Vatandaşlarımızın günlük hayatını huzurla sürdürebilmesi için tüm bakanlıklarımız çalışıyor. Her pazartesi video konferansla kabine toplantısı yapacağız. Bilim insanlarımız gelişmeleri anbean vatandaşlarımızla paylaşıyor. Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda sürekli ilave tedbirler alıyoruz.

Bugün aldığımız yeni tedbir paketini hayata geçirmeyi kararlaştırdık.

- Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.

- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışama geçilecektir.

- Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni sağlandı.

- Piknik alanları hafta sonu kapalı olacak hafta içi de buralarda toplu olarak bulunulmayacaktır.

- Askerlerimiz 14 gün kuralına uygun olarak celp uygulamasına tayin olacaktır.

- Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.

- Alışveriş ihtiyacı dışında sokağa çıkmayarak temizliğe dikkat etmemiz şarttır.

- Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştrırılacaktır.

Asıl önemli olan yere geliyorum. Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere 30 büyükşehirimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir. 30'un dışındakileri şimdilik saymıyorum. Buralarda titizlikle bunun uygulanmasına geçilecektir. Dolayısıyla bu 30 büyükşehrimizin valisi bu kararlılığı uygulamada alttaki kurullarıyla birlikte gösterecektir.

Türkiye bu hastalığı yenebilecek güce ve imkana, milletimiz de alınan tedbirleri hassasiyetle uygulayacak dirayete sahiptir. Gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz. Lütfen evde kalalım, kurumlarımızın açıkladığı tedbirlere lütfen uyalım. Yarın elbet bizimdir.

Bakan Koca'nın açıklamaları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuştu.

Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun yeni önerilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiklerini belirterek şunları söylemişti:

"Bilim Kurulu'nun 83 milyon için önerdiği tedbir, belli bir süreliğine belli sınırlar konmuş bir hayattır, geçici bir hayat tarzıdır. Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor, devletimiz tüm gücünü ortaya koyacak. Hastalığın önünü keseceğimize inanıyorum. Bugün Bilim Kurulumuzun aldığı tavsiye kararlarını Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettim. Kendilerinin bu konuda değerlendirmeleri olacak."

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak teşekkür etti.