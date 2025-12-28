Çok Bulutlu 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber-AA 28.12.2025 22:53

DMM, "THY uçağının misilleme endişesiyle Libya'ya iniş yapmadığı" iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağının misilleme nedeniyle Libya'ya iniş yapmaktan vazgeçtiği" iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, uçağın olumsuz hava koşulları nedeniyle Bodrum Milas Havalimanı'na yönlendirildiği belirtildi.

DMM, "THY uçağının misilleme endişesiyle Libya'ya iniş yapmadığı" iddiasını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "THY’ye ait bir yolcu uçağının misilleme endişesiyle Libya’ya iniş yapmaktan vazgeçtiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

24 Aralık 2025 tarihli TK641 İstanbul-Bingazi seferinin, varış meydanındaki rüzgar koşulları nedeniyle Bodrum Milas Havalimanı’na yönlendirildiği belirtildi. "Bahse konu tarihten sonraki günlerde Libya seferleri planlandığı şekilde normal akışında sürdürülmüştür" denildi.

Yapılan açıklamada, "Elim bir kaza üzerinden dost ve kardeş Libya ile ilişkilerimizi zedelemeye yönelik dezenformasyon içeren bu tarz asılsız iddialara kamuoyunun itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.
 

ETİKETLER
Dezenformasyon İletişim Başkanlığı Libya THY
Sıradaki Haber
Bakan Tunç: Çocuklarımızın suç örgütleri tarafından kullanılmasının önüne geçmek temel önceliğimiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:25
Trump, Zelenskiy ile barış görüşmeleri için Florida'da buluştu
22:29
Netanyahu'yu ABD'ye götüren uçak UCM'ye taraf 3 ülkenin hava sahasından geçti
21:41
Sinop'ta kaçak avlanan 625 kalkan balığı vatandaşlara dağıtıldı
22:42
Bolu'da kar yağışı trafik kazalarına neden oldu
20:50
Fatih'te kapalı otoparkta yangın çıktı
20:30
Gazze'de şiddetli yağış sonrası çadırlar sular altında kaldı
Bazı illerde eğitime "kar" molası
Bazı illerde eğitime "kar" molası
FOTO FOKUS
Kümese giren 6 başıboş sokak köpeği, 30 cins tavuğu öldürdü
Kümese giren 6 başıboş sokak köpeği, 30 cins tavuğu öldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ