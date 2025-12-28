Bakan Tunç: Çocuklarımızın suç örgütleri tarafından kullanılmasının önüne geçmek temel önceliğimiz

Bakan Tunç, NSosyal hesabından Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan hedefler doğrultusunda TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 11. Yargı Paketi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet vizyonuyla hazırladıkları strateji belgesindeki hedefler kapsamında, 11. Yargı Paketi'nin adaleti güçlendiren, caydırıcılığı artıran ve çocukları merkeze alan reform iradelerinin göstergesi olduğunu belirten Tunç, "Özellikle örgütlü suçlarla mücadeleyi güçlendiren 11. Yargı Paketi ile geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, suç örgütleri tarafından bir araç olarak kullanılmasının önüne geçilmesini temel bir öncelik haline getirdik" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz çocukları suçun her türlüsünden koruyan bir adalet anlayışını hakim kılmak"

Türk Ceza Kanunu'nun 220'nci maddesinde yapılan değişiklikle, suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda, çocukların kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek cezaların yarısından bir katına kadar artırılmasını sağladıklarını aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Örgüt kurma, yönetme ve örgüt üyeliği suçlarına ilişkin hapis cezalarının alt ve üst sınırlarını yükselterek suçla mücadelede caydırıcılığı önemli ölçüde artırdık. Örgüt kurma ve yönetme suçunun cezasını 5 yıldan 10 yıla kadar hapis olarak yeniden düzenledik. Örgüt üyeliği suçunun üst sınırını 5 yıl hapis cezası olarak belirledik. Örgütün silahlı olması halinde uygulanan ceza artırımını da yarı oranında olacak şekilde güçlendirdik. Yapılan bu düzenlemeler çocuklarımızın suç örgütleri tarafından istismar edilmesine karşı güçlü ve net duruşumuzu ortaya koymaktadır."

Tunç, hedeflerinin, suçu kaynağında önlemek, suç örgütlerinin insan kaynağını kurutmak ve özellikle çocukları suçun her türlüsünden koruyan bir adalet anlayışını hakim kılmak olduğunu vurguladı.