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Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.
Video konferans yöntemiyle saat 16.00'da başlayan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, vaka artışı ve hastaların durumu değerlendirilecek.
Toplantıda, tanı ve tedavi konusundaki dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin yanı sıra yeni önlemler ele alınacak.
Toplantının ardından Bakan Koca'nın saat 19.10'da basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Etiketler: salgın pandemi koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 16:08
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