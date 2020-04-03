Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesi güneyinde operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Bölgede huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/s7y92cWxeB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 3, 2020

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.