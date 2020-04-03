İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, önünde oluşan kuyruklar nedeniyle PTT'lerin kapanmasının ardından yapılan sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürülmeye başladığını Twitter hesabından açıkladı.

Sabah saatlerinden itibaren yardım alacak olan ailelerin evlerine giden ekipler, kendilerine teslim edilen zarflar eşliğinde ihtiyaç sahiplerine 1000 TL’yi teslim etti.

Ekipler, “PTT’den geliyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın talimatı ile bundan sonra ödemeleri konutlarınızda gerçekleştireceğiz. İlgili emniyet müdürlerimiz ve tüm teşkilatımız ile sizlerin hizmetindeyiz” açıklamasını yaptı.

"Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında nakit 1.000 ₺ lik sosyal yardım, ailelerimize evlerinde teslim edilmeye başlandı. #EvindeKalİstanbul#BirlikteBaşarağız pic.twitter.com/MAHr0s42kf — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 3, 2020

Yerlikaya, yardımın bir vatandaşa ulaştırıldığını gösteren bir videoyu da paylaşımına ekledi.