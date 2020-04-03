Haber Giriş: Kaynak: AA
Sosyal medyadan terör propagandasına 10 ay hapis cezası
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan sanık 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ü.V. ile avukatı katıldı.
Savunması alınan sanık, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını iddia ederek, beraatını istedi.
Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti, sanık Ü.V'yi ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.
Etiketler: Adana PKK sosyal medya terör propagandasıSon Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 11:09
Sıradaki Haber
Bariyeri de istinat duvarını da aşıp yere çakıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz