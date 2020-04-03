Haber Giriş: Kaynak: AA
Bariyeri de istinat duvarını da aşıp yere çakıldı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bariyeri aşarak istinat duvarından düşüp dik durumda kalan tırın sürücüsü yaralandı.
D-130 kara yolu Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi'nde seyreden tır, henüz belirlenemeyen nedenle refüje çarparak savruldu.
Daha sonra yol kenarındaki bariyeri aşan tır, istinat duvarından sokağa düşerek dik konumda kaldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tır, bulunduğu yerden kurtarıcı yardımıyla kaldırıldı.
Etiketler: trafik Kazası tır Kocaeli GölcükSon Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 11:19
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